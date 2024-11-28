Обвал рубля, отскок индекса Мосбиржи, отчет «Т-Технологий»: дайджест

Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале отметил, что решение ЦБ по стабилизации курса можно только приветствовать. «Ведь плох не сам по себе слабый курс рубля, а его чрезмерная волатильность и полная непредсказуемость, заставляя бизнес закладывать диапазоны по курсу в 20−30% в свои бизнес-планы на 2025 год. Да и доверие населения к рублю вряд ли такими эпизодами можно поправить, а ЦБ ведь еще нужно вернуть инфляцию к 4%», — пишет эксперт.