Обвал рубля, отскок индекса Мосбиржи, отчет «Т-Технологий»: дайджест

Российская валюта
Курс рубля в среду продолжил стремительно обесцениваться к доллару и юаню. Юань в паре с рублем на Мосбирже на максимуме превысил ₽15, прибавив 3,32%, до ₽15,1575. Выше ₽15 китайская валюта торговалась впервые с марта 2022 года.
Доллар на рынке форекс взлетел на 8,57% и на пике достиг ₽114,5326 — максимума с 15 марта 2022 года.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров полагает, что причины ослабления курса рубля осенью в целом связаны со снижением предложения валюты экспортерами: валютная выручка сократилась из-за низких цен на нефть летом, а также упала доля продаваемой валюты.
Слабость рубля, по его словам, также объясняется тем, что спрос на валюту сохраняется, а предложение остается низким из-за санкций против российского банковского сектора. «Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение, рубль в ближайшей перспективе продолжит слабеть», — предупредил Илья Федоров.
«Давление на рубль усилилось из-за геополитической эскалации и санкций против российских банков, включая Газпромбанк, что осложнило репатриацию валютной выручки», — также отметил директор по стратегии «ФГ Финама» Ярослав Кабаков.
Вечером обвальное падение российской валюты приостановилось. Курс доллара на рынке Форекс опускался до ₽110,275 и закрылся на отметке ₽113,1336. Юань на Мосбирже скорректировался до ₽14,2655. По итогам дня пара CNY/RUB составила ₽14,47 за юань.
Поддержку рублю оказало решение Банка России приостановить операции по покупке валюты.
ЦБ в своем комментарии указал, что с 28 ноября до конца 2024 года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. В то же время регулятор продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«По сути теперь ЦБ будет продавать ₽8,4 млрд в день вместо ₽4,2 млрд. Сама по себе сумма не настолько значительна, чтобы развернуть падение российской валюты. В первую очередь это решение — знак готовности властей реагировать на ослабление рубля», — отметили в связи с этим аналитики проекта Market Power.
Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале отметил, что решение ЦБ по стабилизации курса можно только приветствовать. «Ведь плох не сам по себе слабый курс рубля, а его чрезмерная волатильность и полная непредсказуемость, заставляя бизнес закладывать диапазоны по курсу в 20−30% в свои бизнес-планы на 2025 год. Да и доверие населения к рублю вряд ли такими эпизодами можно поправить, а ЦБ ведь еще нужно вернуть инфляцию к 4%», — пишет эксперт.
Резкое ослабление рубля в ноябре — сильный проинфляционный фактор, который может спровоцировать очередной всплеск потребительских цен в России, подчеркнул аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что эта мера вряд ли будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, так как факторы, вызвавшие его ослабление, остаются в силе.
«В первую очередь это недостаточный приток инвалюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть. Данная ситуация усугубляется недавними санкциями США против Газпромбанка, который обслуживает значительную часть экспортных операций», — пояснил Дмитрий Бабин.
В то же время спрос на инвалюту остается повышенным из-за традиционного для конца года увеличения трат федерального и региональных бюджетов, а также предпраздничного всплеска потребительской активности, добавил эксперт.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в свою очередь, считает, что хотя высокая волатильность курса сохранится, по мере стабилизации баланса спроса и предложения валют на фоне настройки механизмов платежей доллар вернется к ₽100.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду, 27 ноября, показывал смешанную динамику. В первой половине торгов индекс опускался до годового минимума на уровне 2426,02 пункта, однако затем начал восстанавливаться, несмотря на снижение цен на нефть, высокую волатильность на валютном рынке и сохранения геополитических рисков. Основную сессию индекс завершил ростом на 1,12%— на уровне 2491,88 пункта.
На вечерних торгах рост рынка акций ускорился. На максимуме индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, поднимался до 2537,55 пункта (2,63%). Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 2,6% — на уровне 2536,9 пункта.
Опережающую рынок динамику в среду показали акции компаний-экспортеров, котировки которых последнее время падали вместе с индексом, несмотря на выгодное для экспортеров ослабление курса рубля, сообщил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
Бумаги «Русагро» подешевели на 0,32%, при этом в течение дня они теряли до 6,7%, а цена опускалась до ₽1046. Распродажи в бумагах начались после сообщения о том, что торги расписками компании на Мосбирже приостановят с 5 декабря из-за начала процедуры обмена акций. До конца года расписки кипрской Ros Agro обменяют на акции российской «Русагро» среди держателей расписок в российских депозитариях. 2 декабря будет последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1.
Существенная недооцененность российского рынка сохраняется, что могло выступить поводом для отскока, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По мнению эксперта, восстановление рынка акций может продолжиться, если сырьевой и валютный факторы заметно не ухудшатся, как и новостной фон.
В «Альфа-Инвестициях» также полагают, что после того, как индекс МосБиржи вернулся выше 2500 пунктов, рост может продолжиться и в четверг. Участники рынка будут следить за геополитическими новостями, а также за курсом рубля, который у частных инвесторов может ассоциироваться со «здоровьем» российской финансовой системы, сообщил старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов.
Отчетность «Т-Технологий»
В четверг, 28 ноября «Т-Технологии» опубликуют финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.
Это будет первая отчетность, учитывающая вклад Росбанка в консолидированные показатели группы, подчеркнули аналитики Альфа-Банка.
По мнению экспертов, в третьем квартале чистая прибыль компании вырастет на 34%, до ₽31,6 млрд, чистый процентный доход — на 58%, до ₽97,7 млрд, чистый комиссионный доход — на 33%, до ₽25 млрд.
В Альфа-банке также полагают, что крединый портфель «Т-Технологий» увеличится на 39% без учета Росбанка и в 2,8 раза с учетом Росбанка.
Кроме того, прогнозируется, что на фоне увеличения затрат на персонал и привлечение клиентов операционные затраты вырастут на 41%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽106,8, продать — по ₽104,6;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽107,99, продать — по ₽107,81.
Самые дешевые евро:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽112,65, продать — по ₽109,65;
- Банк «Открытие» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113, продать — по ₽108.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,2, продать — по ₽14,6;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽15,27, продать — по ₽13,9.
Корпоративные события
«Интер РАО». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
АФК «Система». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«РусГидро». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«Т-Технологии». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«ВИ.ру». Отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года.
«Мать и дитя»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽20.
Другие важные события
Биржи NYSE и NASDAQ закрыты из-за праздничного дня в США. Американцы празднуют День Благодарения.
Еврозона: индекс делового климата, ноябрь — 13:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий, ноябрь — 12:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен, ноябрь — 16:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2491,88 (+1,12%).
Индекс РТС: 726,78 (-1,64%).
S&P 500: 5998,70 (-0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 44 722,06 (-0,31%).
NASDAQ Composite: 19 060,48 (-0,6%).