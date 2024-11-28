НБКИ: объем выданных автокредитов в январе-октябре вырос на 79,8%

«Такая динамика роста объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после “рекордных” выдач марта-сентября текущего года, в октябре выдача автокредитов ощутимо упала. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.