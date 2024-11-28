НБКИ: объем выданных автокредитов в январе-октябре вырос на 79,8%

По информации НБКИ, в январе-октябре 2024 года было выдано 1,4 млн автокредитов, что на 75,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-октябре 2023 года — 798,4 тыс.).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2024 года был отмечен в Москве (160,3 млрд руб.), Московской области (134,2 млрд рублей), Санкт-Петербурге (100,5 млрд рублей), Республике Татарстан (94 млрд рублей) и Краснодарском крае (90,6 млрд рублей).
Самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом виде розничного кредитования) в январе-октябре 2024 года продемонстрировали Республика Крым (+175,2%), Ростовская (+138,8%) и Самарская (+109,5%) области, а также Чувашская (+108,6%) и Удмуртская (+102,8%) республики. В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 57,5% и 44,5% соответственно.
«Такая динамика роста объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после “рекордных” выдач марта-сентября текущего года, в октябре выдача автокредитов ощутимо упала. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.