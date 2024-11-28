Названы законные способы продлить новогодние праздники

«В этом году между новогодними праздниками и первыми выходными января будет два рабочих дня: 9 и 10 января, четверг и пятница. Наверняка кто-то из сотрудников захочет продлить себе отдых. Ведь если не выходить эти два дня на работу, в сумме с 29 декабря по 12 января получится 15 дней отдыха. Работодателям будет важно определить, можно ли наказать работника, если он отсутствует, не согласовав это заранее. Чаще всего работники приносят больничные. Это железное доказательство того, что работа пропущена по уважительной причине», — отметила экономист.