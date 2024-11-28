Назван срок возвращения утренних торгов на Мосбирже

Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени. По запросам участников торгов и их клиентов Московская биржа готова вернуть утреннюю сессию с семи часов утра в 2025-м — однако окончательное решение по дате торгов могут принять в январе.