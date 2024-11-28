Клиенты Сбера смогут совершать сделки с облигациями в выходные

В «Сбербанк онлайн» в ближайшее время можно будет круглосуточно подавать поручения по ряду акций (раньше эта опция была доступна только для облигаций и биржевых фондов). «Сделки по таким заявкам заключаются в ближайший торговый день. Так, если подать заявку на покупку акции в субботу, то сделка будет заключена в понедельник», — сообщили в Сбере.