Каждый четвертый россиянин ждет краха биткоина, показал опрос

На прошлой неделе, 22 ноября, биткоин преодолел отметку в 99 тысяч долларов, в российских рублях его стоимость превысила 10 миллионов. Финансы Mail решили спросить, как россияне относятся к рынку криптовалют, используют ли этот инструмент сами и какого курса ждут в ближайшем будущем.
Порядка 39% опрошенных активно следят за новостями криптовалют, еще 44% респондентов что-то слышали о теме скачка биткоина. Около 12% участников опроса впервые слышат о росте курса криптовалют.
Среди причин падения читатели выделили:
- Победа Трампа на президентских выборах в США — 37%,
- цикличность рынка — пришла волна рисковых активов — 16,5%
- желание инвесторов получить максимальную прибыль — 15,4%,
- затруднились с ответом 25% пользователей.
Интересным оказались и ожидания участников опроса по росту стоимости криптовалют:
- 16,5% ждут «скачка» до 200 тысяч долларов за монету,
- еще 7% — до 150 тысяч долларов,
- до 120 тысяч долларов ждут роста 4,5% опрошенных,
- до 110 тысяч долларов — 2,4%,
- дальнейшего небольшого роста криптовалюты с последующим падением ждут еще почти 20% участников опроса,
- обрушение биткоина прогнозируют 27% респондентов,
- еще 24% затруднились с прогнозом.
В то же время лично вкладывать деньги в этот инструмент большинство россиян не готовы: не доверяют криптовалютам 27,67% пользователей, боятся потерять деньги — еще свыше 8% респондентов. 32,5% участников ответили, что вообще не инвестируют. Положительно этот инструмент оценивают 16% — они видят в биткоине возможность заработать.
Со временем, когда крипторынок будет лучше регулироваться и инструмент станет более прозрачным, этот инструмент будут готовы рассмотреть почти 11%. Еще почти 5% затруднились с ответом.
В опросе приняли участие свыше 9,2 тысячи человек из всех регионов России старше 18 лет. Опрос проходил с 22 по 24 ноября среди читателей Финансы Mail.
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