Каждый четвертый россиянин ждет краха биткоина, показал опрос

В то же время лично вкладывать деньги в этот инструмент большинство россиян не готовы: не доверяют криптовалютам 27,67% пользователей, боятся потерять деньги — еще свыше 8% респондентов. 32,5% участников ответили, что вообще не инвестируют. Положительно этот инструмент оценивают 16% — они видят в биткоине возможность заработать.