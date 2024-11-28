Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый четвертый россиянин ждет краха биткоина, показал опрос

Более 27% россиян считают, что курс биткоина скоро рухнет, показал опрос Финансов Mail.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

На прошлой неделе, 22 ноября, биткоин преодолел отметку в 99 тысяч долларов, в российских рублях его стоимость превысила 10 миллионов. Финансы Mail решили спросить, как россияне относятся к рынку криптовалют, используют ли этот инструмент сами и какого курса ждут в ближайшем будущем.

Порядка 39% опрошенных активно следят за новостями криптовалют, еще 44% респондентов что-то слышали о теме скачка биткоина. Около 12% участников опроса впервые слышат о росте курса криптовалют.

Среди причин падения читатели выделили:

  • Победа Трампа на президентских выборах в США — 37%,
  • цикличность рынка — пришла волна рисковых активов — 16,5%
  • желание инвесторов получить максимальную прибыль — 15,4%,
  • затруднились с ответом 25% пользователей.

Интересным оказались и ожидания участников опроса по росту стоимости криптовалют:

  • 16,5% ждут «скачка» до 200 тысяч долларов за монету,
  • еще 7% — до 150 тысяч долларов,
  • до 120 тысяч долларов ждут роста 4,5% опрошенных,
  • до 110 тысяч долларов — 2,4%,
  • дальнейшего небольшого роста криптовалюты с последующим падением ждут еще почти 20% участников опроса,
  • обрушение биткоина прогнозируют 27% респондентов,
  • еще 24% затруднились с прогнозом.

В то же время лично вкладывать деньги в этот инструмент большинство россиян не готовы: не доверяют криптовалютам 27,67% пользователей, боятся потерять деньги — еще свыше 8% респондентов. 32,5% участников ответили, что вообще не инвестируют. Положительно этот инструмент оценивают 16% — они видят в биткоине возможность заработать.

Со временем, когда крипторынок будет лучше регулироваться и инструмент станет более прозрачным, этот инструмент будут готовы рассмотреть почти 11%. Еще почти 5% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие свыше 9,2 тысячи человек из всех регионов России старше 18 лет. Опрос проходил с 22 по 24 ноября среди читателей Финансы Mail.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»