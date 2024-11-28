Россиян предупредили, какие квартиры не нужно снимать

Если объект имеет несколько собственников, то подписать договор должен каждый из них, либо один на основании нотариальной доверенности от других. На практике встречаются случаи, когда собственники сдают жилье без ведома и согласия остальных. В такой ситуации другие владельцы имеют законные основания на выселение квартиросъемщика при установлении факта сдачи их объекта в аренду.