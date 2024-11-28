Кабмин повысил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

«Это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, невостребованный на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что квота повысится на 100 тыс. тонн — с 550 тыс. до 650 тыс. тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешней торговли распределит Минпромторг, решение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Как и прежде, при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках нормы пошлина составляет 5%, но не менее €15 за тонну, при превышении квоты — 5%, но не менее €290 за тонну.
Кабмин вводил временные пошлины на вывоз черных и цветных металлов на фоне роста мировых цен на эту продукцию в 2021—2024 годах. Такие последовательные меры по регулированию экспорта металла позволили смягчить влияние внешних условий на внутренний рынок, скорректировать цены на сырье и продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов.