Истина в цене: размер кредитов по семейной ипотеке просят увеличить

— Но надо не забывать о том, что на данный момент, речь идет об очень далеком от рыночных условий кредите. А если в системе продаж есть нерыночный элемент — такой как финансирование сделок, то и цена на такой продукт никогда не будет рыночной, то есть чем дольше продлится семейная ипотека, еще и с такими увеличенными размерами кредита, тем дальше от реальных рыночных будут цены на новостройки, — пояснил представитель бизнеса. По его словам, в конечном счете тем же семьям придется покупать эти квартиры по более высокой цене квадратного метра, пусть даже по сниженной ставке кредита. Далеко не факт, что это улучшит их благосостояние и позволит как-то существенно улучшить условия без ущерба качеству жизни семьи. Поэтому, пожалуй, на данном этапе одним из лучших решений было бы минимизировать вмешательство различных программ субсидирования в экономику жилищного строительства, резюмировал эксперт.