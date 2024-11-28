Истина в цене: размер кредитов по семейной ипотеке просят увеличить

Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить. Обращение с такой просьбой на имя главы кабмина Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы. В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ее размер предлагают повысить с 12 до 18 млн рублей, а в остальных регионах — с 6 до 9 млн. В ОНФ, «Деловой России» и ДОМ.РФ инициативу поддерживают — рыночная стоимость не соответствует лимитам. При этом эксперты считают, что увеличение размера льготного кредита может привести к новому росту цен на новостройки.
Какое жилье можно будет взять по семейной ипотеке
В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
«Госпрограмма льготного жилищного кредитования “Семейная ипотека” действует с 2018 года. За прошедшие шесть лет этот инструмент доказал свою безусловную эффективность. Однако в сложившихся условиях программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».
В нем отмечается, что ситуацию усугубляет рост ключевой ставки ЦБ и в связи с этим увеличивающаяся стоимость объектов недвижимости.
Поэтому депутаты предлагают увеличить максимальную сумму кредита для всех регионов в отношении квартир площадью более 60 кв. м. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 до 18 млн рублей, а для остальных субъектов — с 6 до 9 млн.
«В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, порядка 67% семей с детьми при наличии возможности приобрели бы именно такое жилье», — отмечают в письме депутаты.
Как сообщили в Минфине 26 ноября, общий лимит по программе «Семейная ипотека» на следующий год будет увеличен на 2,4 трлн рублей. При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2025-й, изначально планировалось потратить на эти цели только 1,5 трлн рублей.
— За шесть лет цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по семейной ипотеке не менялся с момента запуска льготной программы. Поэтому мы считаем необходимым его сегодня пересмотреть, тем более что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию, — пояснил «Известиям» Владимир Кошелев.
По словам еще одного автора обращения, зампреда комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сегодня семьи с детьми не могут выбрать для себя квартиру с подходящей площадью, так как размер ипотечного кредита ограничен, а цены на недвижимость увеличиваются.
«Известия» направили запросы в Минстрой с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения депутатов, а также крупнейшим девелоперам и банкам.
Источник в кабмине сообщил, что обращение депутатов поступило в правительство.
Увеличение размера кредита по семейной ипотеке
Предложение депутатов заслуживает поддержки, ведь одна из главных задач, стоящих сегодня перед страной, не раз озвученная президентом России Владимиром Путиным, — это формирование условий для семей, стимулирующих к рождению детей, сказал «Известиям» представитель рабочей группы «Народного фронта» «Качество повседневной жизни» Арсений Беленький.
— Современной семье нужна двух- или трехкомнатная квартира больших размеров, а не популярные у незамужней молодежи однушки. Поэтому инициатива выглядит логичной. Кроме того, возможно, эта мера будет стимулировать застройщиков еще на стадии проектирования закладывать больше многокомнатных квартир. Ведь в последние годы девелоперы в угоду рынку возводили дома, состоящие фактически из одних однокомнатных квартир или студий. Поменять эту тенденцию крайне желательно, — отметил он.
По его словам, если запускаются адресные программы поддержки, то их целесообразно максимально поддержать и предусмотреть соответствующие средства в бюджетах будущих лет.
Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил «Известиям», что сегодня структура строящегося жилья не соответствует потребностям семей.
— Порядка половины квартир в стадии строительства — однокомнатные, а менее 15% — трехкомнатные и более. Застройщикам нужна мотивация для изменения квартирографии и увеличения объемов возведения жилья большой площади. В связи с этим ранее мы уже выносили на обсуждение ряд предложений по модификации «Семейной ипотеки», например в части ограничения использования льготных ипотечных программ в отношении малогабаритных квартир, снижении размера ипотечной ставки для семей при покупке жилья большой площади или увеличении суммы кредита при покупке квартиры площадью более 60 кв. м, — пояснил Михаил Гольдберг.
При этом он отметил, что с учетом значительного роста ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%, нужно с пониманием относиться к бюджетным ограничениям по финансированию льготной ипотечной программы.
В условиях нынешних экономических реалий и повышения цен на жилье инициатива депутатов Госдумы о корректировке семейной ипотеки — своевременная и необходимая мера поддержки для российских семей, отметила член комитета «Деловой России» по строительству Екатерина Никитина.
Она отметила, что увеличение максимального размера кредита позволит многодетным семьям не только улучшить свои жилищные условия, но и создать более комфортную и просторную среду для воспитания детей. Поддержка многодетных семей через увеличение суммы кредита по «Семейной ипотеке» создает дополнительные стимулы для молодежи к созданию семьи и рождению детей, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране, отметила эксперт.
По словам главы Гильдии риелторов Москвы Андрея Банникова, идея по увеличению размеров кредита по семейной ипотеке хорошая, но проблема заключается в нехватке средств на эту ипотеку в принципе. Те лимиты, которые сегодня на нее предоставляет Минфин, достаточно быстро расходятся. Банки один за другим объявляют, что у них заканчиваются эти льготные средства, отметил эксперт. При этом сама семейная ипотека — это очень полезный механизм с точки зрения повышения спроса на новостройки, а также социальной поддержки семей государством, добавил эксперт. Чем больше будет сумма льготного кредита, тем потенциально выше будет спрос на квадратные метры, отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор и управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин.
— Но надо не забывать о том, что на данный момент, речь идет об очень далеком от рыночных условий кредите. А если в системе продаж есть нерыночный элемент — такой как финансирование сделок, то и цена на такой продукт никогда не будет рыночной, то есть чем дольше продлится семейная ипотека, еще и с такими увеличенными размерами кредита, тем дальше от реальных рыночных будут цены на новостройки, — пояснил представитель бизнеса. По его словам, в конечном счете тем же семьям придется покупать эти квартиры по более высокой цене квадратного метра, пусть даже по сниженной ставке кредита. Далеко не факт, что это улучшит их благосостояние и позволит как-то существенно улучшить условия без ущерба качеству жизни семьи. Поэтому, пожалуй, на данном этапе одним из лучших решений было бы минимизировать вмешательство различных программ субсидирования в экономику жилищного строительства, резюмировал эксперт.