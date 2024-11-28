Исследование показало, насколько выросла средняя зарплата россиян

Отмечается, что больше всего с начала года заработки выросли в Татарстане: доходы жителей региона увеличились на 21,8%, до 82,3 тысячи рублей. Второе и третье места заняли Курганская область, где зарплаты стали выше на 21,9% (66 тысяч рублей), и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тысячи рублей).