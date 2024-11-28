FT: первая круглосуточная фондовая биржа в США получила разрешение на работу

Как пишет FT, в 2023 году стартап уже обращался к SEC с запросом на одобрение запуска биржи, однако получил отказ. Впоследствии в план работы биржи были внесены изменения относительно графика ее работы. Кроме того, ранее Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о намерении увеличить время работы до 22:00. В настоящее время торги на NYSE проходят с 04:00 до 20:00 по восточному времени США (с 12:00 до 04:00 мск).