FT: первая круглосуточная фондовая биржа в США получила разрешение на работу

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала разрешение на работу первой круглосуточной фондовой бирже. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее информации, одобренный план работы биржи, создаваемой стартапом 24 Exchange, предполагает запуск торгов в два этапа — сначала в обычные часы, а после расширения инфраструктуры с воскресенья по четверг будут проводиться ночные торговые сессии.
Издание отмечает, что в будние дни торги гособлигациями и основными мировыми валютами, включая доллар, ведутся практически непрерывно, в то время как часы торговли акциями ограничены по соображениям защиты прав инвесторов. В то же время в последние годы на фоне роста числа розничных инвесторов круглосуточная торговля акциями получила более широкое распространение.
Так, на некоторых торговых платформах ордера клиентов на покупку и продажу бумаг исполняются вне торговых часов фондовых бирж, вследствие чего формируемые на таких торгах котировки не распространяются по всему рынку. По оценкам FT, в связи с этим появление регулируемой круглосуточной биржи может внести позитивные изменения в рынок ценных бумаг, так как дает возможность инвесторам участвовать в «официальных» торгах и заключить сделку по наиболее выгодной цене.
Как пишет FT, в 2023 году стартап уже обращался к SEC с запросом на одобрение запуска биржи, однако получил отказ. Впоследствии в план работы биржи были внесены изменения относительно графика ее работы. Кроме того, ранее Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о намерении увеличить время работы до 22:00. В настоящее время торги на NYSE проходят с 04:00 до 20:00 по восточному времени США (с 12:00 до 04:00 мск).