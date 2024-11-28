FT: глава ЕЦБ предостерегла от ответных угроз на заявления Трампа о пошлинах

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что европейским лидерам следует сотрудничать с новой американской администрацией во главе с Дональдом Трампом по вопросам тарифов, а также покупать больше произведенных в США товаров, чтобы избежать торговой войны. Такое мнение она высказала в интервью газете Financial Times.
По словам Лагард, Евросоюзу надо «не принимать ответные меры, а вести переговоры» с Трампом, который пообещал ввести пошлины в размере до 20% на европейские товары. Председатель ЕЦБ предупредила, что «торговая война никому не выгодна и приведет к глобальному сокращению ВВП».
Европейцам следует отказаться от подхода с позиции угроз и «принять вызов, на который они должны ответить», добавила она.
Как сообщалось ранее, пошлины, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам ЕС и осложнить отношения между ними и Вашингтоном. Во время первого срока на посту президента Трамп «наложил внушительные пошлины на сталь и алюминий», напомнила газета The Washington Post. На этот раз, согласно оценке издания, он может зайти гораздо дальше на волне недовольства дисбалансом в торговле автомобилями и сельскохозяйственной продукцией. Назначение пошлин может привести, как считают экономисты, к «полномасштабной рецессии» в европейских странах.
Республиканец Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Харрис является с января 2021 года вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.