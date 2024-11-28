FT: глава ЕЦБ предостерегла от ответных угроз на заявления Трампа о пошлинах

Как сообщалось ранее, пошлины, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам ЕС и осложнить отношения между ними и Вашингтоном. Во время первого срока на посту президента Трамп «наложил внушительные пошлины на сталь и алюминий», напомнила газета The Washington Post. На этот раз, согласно оценке издания, он может зайти гораздо дальше на волне недовольства дисбалансом в торговле автомобилями и сельскохозяйственной продукцией. Назначение пошлин может привести, как считают экономисты, к «полномасштабной рецессии» в европейских странах.