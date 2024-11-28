Еврокомиссар заявила, что ЕС теряет конкурентоспособность

Ранее ЕК уже снизила прогноз роста ВВП Евросоюза в 2025 году до 1,5% против ожидавшихся весной 1,6%. По данным ЕК, первая экономика ЕС — Германия — также продемонстрирует значительно ухудшившиеся результаты в 2025 году — 0,7% роста ВВП против 1%, как ожидалось весной. В то же время рост экономики РФ, по словам главы ВТБ Андрея Костина, достигнет 2% в 2025 году даже при высоких ставках.