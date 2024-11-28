Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

EUobserver: ЕС впервые введет санкции против компаний Китая

В черный список попадут китайская предпринимательница и шесть компаний из Китая, отметил портал.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Китайские компании впервые могут попасть в черный список пакета антироссийских санкций ЕС.

Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

По его информации, в черный список попадут китайская предпринимательница и шесть компаний из КНР, две из которых зарегистрированы в Гонконге.

Ранее китайские компании или физические лица были включены только в серый список ЕС (требующий дополнительного надзора).

Евросоюз еще не принял 15-й пакет санкций. Его обсуждение началось 27 ноября.