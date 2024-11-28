Эксперт объяснил, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году

В столице рост тарифов на электроэнергию будет особенно ощутим. Например, для жителей многоквартирных домов, использующих электроплиты, стоимость одного киловатт-часа с июля увеличится с 6,15 до 7,16 рубля. Для пользователей, имеющих дифференцированные тарифы, цена в ночное время составит 4,08 рубля, а в дневное время — 9,45 рубля за киловатт-час. Такая структура тарифов отражает желание побудить жителей к более рациональному использованию электроэнергии в часы максимальной и минимальной нагрузки.