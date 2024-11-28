Эксперт объяснил, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году

По словам Дмитрия Бондаря, стоимость услуг в среднем поднимется на 11,9%. Сильнее всего подорожают электроэнергия — на 12,6% и природный газ — на 10,3%.
В различных регионах страны увеличение тарифов будет зависеть от решений местных органов власти, которым даны полномочия устанавливать цены в рамках, определенных федеральным правительством.
В столице рост тарифов на электроэнергию будет особенно ощутим. Например, для жителей многоквартирных домов, использующих электроплиты, стоимость одного киловатт-часа с июля увеличится с 6,15 до 7,16 рубля. Для пользователей, имеющих дифференцированные тарифы, цена в ночное время составит 4,08 рубля, а в дневное время — 9,45 рубля за киловатт-час. Такая структура тарифов отражает желание побудить жителей к более рациональному использованию электроэнергии в часы максимальной и минимальной нагрузки.
«В Санкт-Петербурге картина менее драматична, но все же ощутима. Здесь тарифы на электроэнергию увеличатся на 6%, на водоснабжение — на 7,3%, а на вывоз коммунальных отходов — также на 7,3%. Власти города подчеркивают, что рост обусловлен необходимостью модернизации инфраструктуры и увеличением затрат на обслуживание коммунальных систем. Однако эти объяснения не избавляют горожан от беспокойства по поводу дополнительного финансового бремени», — уточнил Дмитрий Бондарь.
В Подмосковье планируется увеличение тарифов на электроэнергию для большинства жителей на 0,92 рубля, что изменит цену с 7,33 до 8,25 рубля за киловатт-час. Однако для граждан, живущих в домах, оборудованных электроплитами, местные власти смогут устанавливать более низкие тарифы. Это решение направлено на оказание поддержки отдельным категориям граждан. Несмотря на такие меры, компенсировать общее удорожание жизни не удастся.
Федеральное правительство утверждает, что корректировка тарифов вызвана инфляционными процессами и необходимостью развития коммунальной инфраструктуры.
«Чтобы снизить расходы, важно не только осознавать грядущие изменения, но и предпринять конкретные шаги для оптимизации потребления ресурсов. Один из первых и наиболее доступных способов — установка многотарифных счетчиков электроэнергии. Они позволяют оплачивать электроэнергию по сниженным тарифам в ночное время, что особенно выгодно для тех, кто может перенести использование бытовой техники на этот период», — рассказал эксперт.
Еще один значимый момент — улучшение энергоэффективности дома, считает Дмитрий Бондарь. Установка энергосберегающих окон вместо старых, тщательная герметизация дверей и монтаж утепленных входных конструкций способны значительно уменьшить потери тепла. Это особенно важно для регионов с холодным климатом, где затраты на отопление занимают большую часть коммунальных расходов.
«Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования современных систем управления отоплением. “Умное” отопление позволяет автоматически регулировать мощность обогревательных приборов в зависимости от температуры на улице. Например, в теплые дни обогрев автоматически уменьшается, что снижает потребление энергии без ущерба для комфорта», — считает он.
Эксперт также посоветовал провести энергоаудит — профессиональную оценику энергоэффективности жилья, которая поможет определить проблемные зоны, такие как плохая изоляция стен или утечки тепла через окна.
Другим эффективным способом экономии является регулярная проверка возможности получения льгот или субсидий. Многие граждане, включая пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов, имеют право на скидки до 50% на оплату коммунальных услуг. Для оформления таких льгот необходимо обратиться в местные органы социальной защиты.
«Для жителей частных домов или квартир с индивидуальным отоплением может быть полезным переход на альтернативные источники энергии, например солнечные панели или тепловые насосы. Первоначальные затраты на установку могут быть высокими, но со временем это позволит значительно снизить ежемесячные счета за коммунальные услуги», — подвел итоги специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».