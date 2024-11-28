Эксперт напомнил о способе мошенничества в период «Черной пятницы»

При этом, по его словам, самой популярной схемой является подделка популярных магазинов и маркетплейсов. Дело в том, что во время распродаж крупные ритейлеры делают большие скидки — на этом фоне аферисты создают фейковые аккаунты известных брендов и делают рассылки, что не вызывает настороженность. При переходе по ссылке жертва попадает на фейковый сайт. Эксперт подчеркнул, что некоторые сайты просят ввести личные данные — если этого не делать, покупатель в безопасности. Но в некоторых случаях может начаться автоматическая загрузка вредоносных программ.