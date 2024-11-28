Эксперт напомнил о способе мошенничества в период «Черной пятницы»

«В последнее время, благодаря технологиям искусственного интеллекта, распространение получила схема с дипфейками. Мошенники взламывают как обычных пользователей, так и популярные Telegram-каналы и отправляют вредоносные ссылки: в первом случае контактам от имени взломанного пользователям, во втором — от имени владельца (канала — ред.) с призывом покупать некие товары. Свои сообщения мошенники сопровождают дипфейк-видео и аудио, которые должны убедить пользователей в их легитимности», — рассказал он.
Коробченко добавил, что аферисты, пока жертва восстанавливает доступы к аккаунту, успевают завлечь в свои сети определенное число людей.
При этом, по его словам, самой популярной схемой является подделка популярных магазинов и маркетплейсов. Дело в том, что во время распродаж крупные ритейлеры делают большие скидки — на этом фоне аферисты создают фейковые аккаунты известных брендов и делают рассылки, что не вызывает настороженность. При переходе по ссылке жертва попадает на фейковый сайт. Эксперт подчеркнул, что некоторые сайты просят ввести личные данные — если этого не делать, покупатель в безопасности. Но в некоторых случаях может начаться автоматическая загрузка вредоносных программ.
«Иногда мошенники проводят дополнительную подготовку: не просто создают фейковые сайты и делают рассылку, а взламывают базу данных бренда, под который собираются мимикрировать, или покупают уже утекшие базы данных. Таким образом, они получают список пользователей конкретного бренда и могут делать более персонализированные рассылки. Поэтому даже если приходит письмо или сообщение, адресованное непосредственно вам, все равно стоит убедиться, что это не фейк», — отметил Коробченко.
Он посоветовал покупателям задавать себе критические вопросы — стандартно ли ведет себя отправитель подозрительного сообщения, совпадает ли его стиль общения, почему тот или иной бренд прислал напоминание о распродажах непосредственно пользователю, если обычно делает это через приложение. Таким образом можно избежать утечки данных и средств, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».