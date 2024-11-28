Эксперт Ло: африкано-атлантический газопровод профинансируют банки Африки и Европы

ТАНЖЕР, 28 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Будущий Африкано-атлантический газопровод, который протянется из Нигерии в Марокко через более чем 10 стран, будут финансировать как африканские, так и европейские банки. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС Мубарак Ло, директор расположенного в Дакаре (Сенегал) Института становления — исследовательской структуры, специализирующейся на вопросах мировой и региональной экономики.