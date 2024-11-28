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Эксперт Ло: африкано-атлантический газопровод профинансируют банки Африки и Европы

ТАНЖЕР, 28 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Будущий Африкано-атлантический газопровод, который протянется из Нигерии в Марокко через более чем 10 стран, будут финансировать как африканские, так и европейские банки. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС Мубарак Ло, директор расположенного в Дакаре (Сенегал) Института становления — исследовательской структуры, специализирующейся на вопросах мировой и региональной экономики.

Источник: Reuters

Он принимает участие в 16-м международном дискуссионном форуме MEDays, который проходит в городе Танжере под патронажем короля Мухаммеда VI.

«Финансированием Африкано-атлантического газопровода займется Африканский банк развития (АБР), традиционно уделяющий внимание проектам развития на континенте. Кроме того, свой вклад внесут международные финансовые институты. К финансированию подключатся банки из Европы. Думаю, будут и частные инвестиции», — отметил собеседник агентства.

«Крайне важно, чтобы этот проект был реализован и приносил пользу тем африканским странам, через территории которых он пройдет. Предстоит работа по обеспечению безопасности маршрута газопровода, и вот здесь была бы полезна экспертиза России, имеющей большой опыт в данной области», — подчеркнул Ло.

Как ожидается, в начале 2025 года будут подписаны необходимые межправительственные соглашения для начала реализации проекта по строительству газопровода.

Самый длинный подводный газопровод.

Инициаторами строительства самого длинного в мире подводного газопровода протяженностью около 5 660 км выступили в 2016 году король Марокко Мухаммед VI и экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Как ожидается, магистраль газопровода будет проложена по дну Атлантического океана вдоль побережья Западной Африки. Проект в будущем также планируется использовать для обеспечения экспорта газа в ЕС через марокканскую территорию.

В конце 2023 года Мухаммед VI в одном из выступлений назвал Африкано-атлантический газопровод проектом, который станет «надежным источником энергоснабжения европейских стран». Как заявил в минувшем году генеральный директор Нигерийской национальной нефтяной компании Малам Меле Кьяри, стоимость строительства газопровода составит свыше $25 млрд.