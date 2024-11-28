Экономист объяснил, почему россиянам отказывают в кредитах

По его словам, отказы в получении кредитов могут производиться по различным причинам.
«Для физического лица кредит может понадобиться для различных целей, например, приобретение недвижимости, автомобиля или товаров широкого потребления. В зависимости от конкретного вида кредита и случая, банк будет разбираться с ситуацией и выносить решение», — пояснил экономист.
Одним из основных параметров, на который обращают внимание кредитные организации, эксперт назвал степень закредитованности заемщика. Так, если у физического лица есть незавершенные кредиты, то банк вполне обоснованно может отказать в предоставлении еще одного.
Одновременно обслуживание кредита может усложняться по причине удорожания, которое, в свою очередь, связано с повышением ключевой ставки, отметил Андрей Гиринский.
При этом, добавил он, число отказов может увеличиваться.
«Не только и не столько из-за изменения ставки, но и при условии, если заемщик, получив отказ по объективным причинам, связанным в том числе с избыточной долговой нагрузкой, будет продолжать обращаться в кредитные организации, полагая, что можно изменить ситуацию, ничего не меняя по существу», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».