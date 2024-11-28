Экономист объяснил, почему россиянам отказывают в кредитах

«Не только и не столько из-за изменения ставки, но и при условии, если заемщик, получив отказ по объективным причинам, связанным в том числе с избыточной долговой нагрузкой, будет продолжать обращаться в кредитные организации, полагая, что можно изменить ситуацию, ничего не меняя по существу», — заключил экономист.