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Экономист объяснил, почему россиянам отказывают в кредитах

В первые месяцы осени банки все чаще отказывали россиянам в выдаче кредитов — на это жаловались 75% подавших заявления, согласно опросу онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. О том, почему россиянам стали чаще отказывать в кредитовании и будет ли расти их количество, рассказал Андрей Гиринский, кэн, доцент Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash / CC0

По его словам, отказы в получении кредитов могут производиться по различным причинам.

«Для физического лица кредит может понадобиться для различных целей, например, приобретение недвижимости, автомобиля или товаров широкого потребления. В зависимости от конкретного вида кредита и случая, банк будет разбираться с ситуацией и выносить решение», — пояснил экономист.

Одним из основных параметров, на который обращают внимание кредитные организации, эксперт назвал степень закредитованности заемщика. Так, если у физического лица есть незавершенные кредиты, то банк вполне обоснованно может отказать в предоставлении еще одного.

Одновременно обслуживание кредита может усложняться по причине удорожания, которое, в свою очередь, связано с повышением ключевой ставки, отметил Андрей Гиринский.

При этом, добавил он, число отказов может увеличиваться.

«Не только и не столько из-за изменения ставки, но и при условии, если заемщик, получив отказ по объективным причинам, связанным в том числе с избыточной долговой нагрузкой, будет продолжать обращаться в кредитные организации, полагая, что можно изменить ситуацию, ничего не меняя по существу», — заключил экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».