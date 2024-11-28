Ekonomim: сумма ввезенных в Турцию фальшивых банкнот может превысить $1 млрд

Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер сообщил, что в ближайшее время в обменных пунктах страны планируется заменить счетчики банкнот. Представители банковского сектора не исключают, что это может занять не менее месяца, отмечает телеканал CNN-turk. Они обращают внимание на то, что фальшивые купюры изготовлены очень качественно и простым гражданам почти невозможно отличить их от подлинных.