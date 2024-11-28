Ekonomim: сумма ввезенных в Турцию фальшивых банкнот может превысить $1 млрд

Ранее сообщалось, что в Турцию контрабандно были ввезены поддельные банкноты, предположительно на $600 млн. Значительная часть из них имеет номинал $50, в связи с чем обменные пункты и банки временно прекратили операции с этими банкнотами, а также купюрами $100 старого образца. По данным экспертов, основная часть фальшивых долларов была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана, с Балкан.
По информации Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантеп, фальшивые доллары также обнаружены в Анталье, Измире, Стамбуле.
Телеканал Haberturk в свою очередь сообщил, что сотрудники турецких банков на текущей неделе были письменно предупреждены о случаях мошенничества с долларами. «Необходимо быть более внимательными и принимать меры предосторожности при проведении операций с банкнотами $100 в отделениях банков», — приводит телекомпания выдержки из письма, которое было направлено в банки.
Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер сообщил, что в ближайшее время в обменных пунктах страны планируется заменить счетчики банкнот. Представители банковского сектора не исключают, что это может занять не менее месяца, отмечает телеканал CNN-turk. Они обращают внимание на то, что фальшивые купюры изготовлены очень качественно и простым гражданам почти невозможно отличить их от подлинных.
Представители ряда обменных пунктов Стамбула подтвердили ТАСС, что не принимают купюры номиналом $50, а также купюры $100 старого образца. На вопрос, где их можно обменять, они ответили, что такой информацией не обладают.