Doma.ai: каждый четвертый россиянин не разбирается в квитанциях ЖКХ

«Жителей также спросили, как они оценивают уровень прозрачности начислений. Частично не понимают, как формируются квитанции в 2024 году 20% жителей, в 2023 году этот показатель составил почти столько же — 22%. Не понимают, как формируются квитанции, 7% в 2024 году, а в 2023 году — 8%», — рассказал представитель компании, уточнив, что доля тех, кто считает уровень прозрачности начислений достаточным, вырос с 62% до 64%.