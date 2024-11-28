Doma.ai: каждый четвертый россиянин не разбирается в квитанциях ЖКХ

Эксперты платформы провели опрос, чтобы выяснить, как россияне оплачивают ЖКХ и с какими трудностями они при этом сталкиваются.
«Жителей также спросили, как они оценивают уровень прозрачности начислений. Частично не понимают, как формируются квитанции в 2024 году 20% жителей, в 2023 году этот показатель составил почти столько же — 22%. Не понимают, как формируются квитанции, 7% в 2024 году, а в 2023 году — 8%», — рассказал представитель компании, уточнив, что доля тех, кто считает уровень прозрачности начислений достаточным, вырос с 62% до 64%.
Он также отметил, что доля россиян, которые испытывают сложности с оплатой ЖКХ, составляет около трети (31% против 35% годом ранее). Среди проблем респонденты назвали большие банковские комиссии (63%), а также удаленность банкомата, терминала или отделения «Почты России» (37%).
При этом наиболее популярным способом оплаты ЖКХ в 2024 году, по подсчетам платформы, оказались мобильные приложения банков (59%). Около 15% респондентов продолжают выбирать терминалы и банкоматы, а 12% — мобильное приложение управляющей компании. Также 9% опрошенных пользуются государственным онлайн-сервисами по оплате коммунальных платежей, а остальные 5% обращаются в отделение банка или почты.