Депутаты Госдумы предложили повысить страховку по вкладам до 3 млн рублей

В Госдуме активно занялись вопросом страхования. Депутаты также предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО. Инициативу уже поддержали в Министерстве внутренних дел РФ. Штраф за езду без ОСАГО составит 5 тысяч рублей.