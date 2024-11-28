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Депутаты Госдумы предложили повысить страховку по вкладам до 3 млн рублей

Депутаты Государственной Думы предложили повысить до 3 миллионов рублей максимальный размер страхового возмещения по вкладам. Законопроект подготовили и вынесли на рассмотрение. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что сумма страхования по банковскому вкладу не менялась 10 лет. С 2014 года она составляет 1,4 миллиона рублей. Первоначально размер страхового возмещения был установлен в размере 100 тысяч рублей.

Ярослав Нилов отметил, что за 10 лет одна только инфляция сточила около трети гарантированной к возвращению суммы депозита. Кроме того, растет ключевая ставка. Из-за этого банки поднимают и процентную ставку по вкладам.

В Госдуме активно занялись вопросом страхования. Депутаты также предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО. Инициативу уже поддержали в Министерстве внутренних дел РФ. Штраф за езду без ОСАГО составит 5 тысяч рублей.