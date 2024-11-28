CNBC: инвестбанки ожидают рекордного снижения курса юаня из-за политики Трампа

По данным опроса, который телеканал провел среди 13 финансовых компаний и организаций, до конца текущего года юань будет дешеветь к доллару, курс снизится до 7,3 юаня за $1 с нынешних 7,2 юаня за $1. Понижение курса продолжится и в 2025 году — по усредненному прогнозу к концу следующего года за $1 могут давать уже 7,5 юаня. Некоторые аналитики, например, из BNP Paribas или Capital Economics, считают, что курс достигнет 7,7 юаня за $1 и даже 8 юаней за $1.