Bloomberg: в США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

По их данным, в центре расследования находится возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным предложениям. Поскольку корпорация является крупным правительственным подрядчиком и получает от различных ведомств, включая Пентагон, контракты на миллиарды долларов, опасения комиссии вызывают в том числе «провалы Microsoft в сфере кибербезопасности». Это делает «власть [Microsoft] над рынком проблематичной», считает Федеральная торговая комиссия.
Bloomberg отмечает, что Microsoft находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. И теперь по итогам «неформальных бесед», проведенных за это время с бизнес-партнерами и конкурентами корпорации, комиссия направила Microsoft «детальный запрос», где на более чем 100 страницах подробно изложила «требование предоставить всю необходимую информацию».
На следующей неделе специалисты по антимонопольному праву встретятся с конкурентами Microsoft с целью сбора дополнительной информации о практиках работы головного офиса корпорации в городе Редмонд (штат Вашингтон), добавляет издание.