Bloomberg: в США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

Bloomberg отмечает, что Microsoft находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. И теперь по итогам «неформальных бесед», проведенных за это время с бизнес-партнерами и конкурентами корпорации, комиссия направила Microsoft «детальный запрос», где на более чем 100 страницах подробно изложила «требование предоставить всю необходимую информацию».