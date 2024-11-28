Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: в США начали масштабное расследование в отношении Microsoft

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное антимонопольное расследование в отношении американской технологической корпорации Microsoft. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их данным, в центре расследования находится возможное использование Microsoft офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привязки пользователей к своим облачным предложениям. Поскольку корпорация является крупным правительственным подрядчиком и получает от различных ведомств, включая Пентагон, контракты на миллиарды долларов, опасения комиссии вызывают в том числе «провалы Microsoft в сфере кибербезопасности». Это делает «власть [Microsoft] над рынком проблематичной», считает Федеральная торговая комиссия.

Bloomberg отмечает, что Microsoft находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. И теперь по итогам «неформальных бесед», проведенных за это время с бизнес-партнерами и конкурентами корпорации, комиссия направила Microsoft «детальный запрос», где на более чем 100 страницах подробно изложила «требование предоставить всю необходимую информацию».

На следующей неделе специалисты по антимонопольному праву встретятся с конкурентами Microsoft с целью сбора дополнительной информации о практиках работы головного офиса корпорации в городе Редмонд (штат Вашингтон), добавляет издание.