Bloomberg: США введут допограничения на поставки чипов в КНР

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. США намерены ввести дополнительные ограничения на продажу в КНР полупроводникового оборудования и чипов памяти, предназначенных для разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, Вашингтон может объявить о соответствующих мерах «уже на следующей неделе». При этом источники агентства подчеркивают, что администрация действующего президента США Джо Байдена сделала выбор в пользу менее жестких ограничений, чем те, которые первоначально обсуждались в Белом доме. Так, ранее США рассматривали возможность введения санкций по меньшей мере против шести поставщиков китайской корпорации Huawei, однако теперь Вашингтон намерен ввести ограничения в отношении «лишь некоторых из них». Например, из числа подпадающих под санкции компаний была исключения корпорация ChangXin, разрабатывающая ИИ-чипы.
Тем не менее под ограничения подпадут два завода корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp, входящей в число партнеров Huawei. Агентство также отмечает, что в этот раз санкции будут сосредоточены на компаниях, производящих оборудование для изготовления полупроводников, а не сами чипы.
Как пишет Bloomberg, решение о введении ограничений стало результатом «многомесячных обсуждений» внутри американской администрации, а также переговоров с партнерами США в Японии и Нидерландах. За смягчение мер выступали крупные технологические компании в США, включая Lam Research, Applied Materials и KLA, предупреждавшие власти страны о том, что ужесточение ограничений может повлечь «катастрофические последствия» для их бизнеса. Агентство уточняет, что введение строгих мер против этих компаний поставило бы их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами — японской Tokyo Electron и нидерландской ASML Holding, также сотрудничающими с китайскими производителями.
В октябре 2022 года США приняли комплекс мер, направленных на сдерживание технологического прогресса Китая путем ограничения поставок в страну современных чипов и связанного с ними оборудования. Bloomberg указывало со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, что ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорилось, что введение более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников. Крупнейшие американские производители оборудования для чипов считают, что политика Вашингтона наносит ущерб американским компаниям, но не приводит к замедлению развития китайских технологий.