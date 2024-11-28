Bloomberg: США введут допограничения на поставки чипов в КНР

Как пишет Bloomberg, решение о введении ограничений стало результатом «многомесячных обсуждений» внутри американской администрации, а также переговоров с партнерами США в Японии и Нидерландах. За смягчение мер выступали крупные технологические компании в США, включая Lam Research, Applied Materials и KLA, предупреждавшие власти страны о том, что ужесточение ограничений может повлечь «катастрофические последствия» для их бизнеса. Агентство уточняет, что введение строгих мер против этих компаний поставило бы их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами — японской Tokyo Electron и нидерландской ASML Holding, также сотрудничающими с китайскими производителями.