Bloomberg: министерская встреча ОПЕК+ перенесена на 5 декабря

Кроме того, на повестке у стран ОПЕК+ решение вопроса о добровольных сокращениях добычи нефти. С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство нефти на 2,2 млн б/ с. С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу, однако ее увеличение было отложено до конца 2024 года.