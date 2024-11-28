Bloomberg: министерская встреча ОПЕК+ перенесена на 5 декабря

Изначально общая министерская встреча была запланирована на 1 декабря.
На этой неделе в преддверии встречи вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман провели встречи с министрами энергетики Ирака и Казахстана. Россия, Ирак и Казахстан находятся в числе «должников» по сделке ОПЕК+ и должны компенсировать перепроизводство нефти.
Кроме того, на повестке у стран ОПЕК+ решение вопроса о добровольных сокращениях добычи нефти. С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство нефти на 2,2 млн б/ с. С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу, однако ее увеличение было отложено до конца 2024 года.
Bloomberg также ранее сообщал, что страны альянса начали обсуждать продление добровольных сокращений добычи еще на несколько месяцев.