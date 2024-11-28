«Ароса-логистика» купила «Зельгрос Россию» у ее австрийского акционера

Сеть Selgros основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry). В России она работает с 2006 года и сейчас насчитывает 11 магазинов в Москве и ряде регионов. Ритейлер на 77-м месте среди FMCG-сетей РФ по версии Infoline. Ее выручка в первой половине 2024 года, по подсчетам аналитиков, составила 4,8 млрд руб., сократившись на 12% год к году.