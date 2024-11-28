Аналитик рассказал, какие меры могут укрепить курс рубля

«В целом мы полагаем, что курс рубля перешёл в новый диапазон 100−110 за доллар, 105−115 за евро и 13,7−15,1 за юань. При этом спекулятивные покупки могут загнать цены на валюту и выше».
Рубль слабеет последние три месяца.
С одной стороны, ослабление рубля может быть связано со снижением предложения валюты на внутреннем рынке. Экспортёры могли сократить продажу валюты как из-за снижения цен на нефть, так и вследствие смягчения условий обязательной продажи валютной выручки.
Дополнительным негативным фактором для возврата валютной выручки в страну стали американские санкции, которые были введены против российских финансовых институтов на прошлой неделе. «Можно ожидать, что транзакции за внешнеторговые операции снова подорожают, пока не будут налажены новые схемы платежей», — добавил он.
С другой стороны, считает Васильев, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. «В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — пояснил эксперт.
Также поддержку рублю продолжают оказывать:
— профицит торгового баланса,
— продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд руб. в день,
— высокие рублевые процентные ставки.
В случае дальнейшего ослабления рубля Банк России может временно приостановить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, а правительство может снова ужесточить условия обязательной продажи валютной выручки.
Отметим, что ослабление рубля выгодно для экспортёров и умеренно позитивно для бюджета. В то же время, ослабление рубля невыгодно для импортёров, граждан и Банка России, т.к. разгоняет инфляцию и инфляционные ожидания.
Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации.
«В целом мы видим риски повторения сценария прошлого года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки», — подытожил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».