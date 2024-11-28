Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал, какие меры могут укрепить курс рубля

Накануне мы наблюдали курс доллара выше отметки в 114 рублей, а евро подбирался к 120 рублям. Сейчас на валютном рынке могут действовать эмоциональные покупки валюты, поэтому новый пик стоимости доллара или евро предсказать сложно, рассказал Финансам Mail главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«В целом мы полагаем, что курс рубля перешёл в новый диапазон 100−110 за доллар, 105−115 за евро и 13,7−15,1 за юань. При этом спекулятивные покупки могут загнать цены на валюту и выше».

Рубль слабеет последние три месяца.

С одной стороны, ослабление рубля может быть связано со снижением предложения валюты на внутреннем рынке. Экспортёры могли сократить продажу валюты как из-за снижения цен на нефть, так и вследствие смягчения условий обязательной продажи валютной выручки.

По данным Банка России, экспортёры весной и летом продавали на внутреннем валютном рынке по $12−15 млрд в месяц, тогда как в сентябре — $8,3 млрд, в октябре — $10,3 млрд.

Дополнительным негативным фактором для возврата валютной выручки в страну стали американские санкции, которые были введены против российских финансовых институтов на прошлой неделе. «Можно ожидать, что транзакции за внешнеторговые операции снова подорожают, пока не будут налажены новые схемы платежей», — добавил он.

С другой стороны, считает Васильев, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. «В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — пояснил эксперт.

В то же время локальную поддержку рублю может оказать ноябрьский налоговый период — до 28 ноября экспортёры обязаны уплатить основные налоги и будут активнее продавать валютную выручку.

Также поддержку рублю продолжают оказывать:

— профицит торгового баланса,

— продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд руб. в день,

— высокие рублевые процентные ставки.

В случае дальнейшего ослабления рубля Банк России может временно приостановить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, а правительство может снова ужесточить условия обязательной продажи валютной выручки.

Отметим, что ослабление рубля выгодно для экспортёров и умеренно позитивно для бюджета. В то же время, ослабление рубля невыгодно для импортёров, граждан и Банка России, т.к. разгоняет инфляцию и инфляционные ожидания.

Михаил Васильев
главный аналитик Совкомбанка

Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации.

«В целом мы видим риски повторения сценария прошлого года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки», — подытожил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».