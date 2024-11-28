Аналитик рассказал, какие меры могут укрепить курс рубля

С другой стороны, считает Васильев, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. «В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — пояснил эксперт.