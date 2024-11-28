Алиханов назвал ослабление рубля положительным для экспорта

Он рассказал корреспонденту ТГ-канала, что ставил задачей диверсификацию импорта. По словам министра, Россия не может делать упор на одного-двух поставщиков, нужно расширять список стран, из которых поступает товар.
«Вы знаете, чтобы стать богатой страной, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, и в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, коей Россия и является», — добавил Антон Алиханов.
По словам главы Минпромторга, у РФ сейчас есть уникальная возможность для наращивания сложности в хорошем смысле этого слова.
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