Алиханов назвал ослабление рубля положительным для экспорта

«Вы знаете, чтобы стать богатой страной, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, и в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, коей Россия и является», — добавил Антон Алиханов.