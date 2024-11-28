Адвокат рассказала, в каких случаях пассажиров могут высадить из поезда

«Пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если при посадке или в пути следования пассажир нарушил правила проезда, общественный порядок и мешал спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки багажа не возвращаются», — подчеркнула адвокат.