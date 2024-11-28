Адвокат рассказала, в каких случаях пассажиров могут высадить из поезда

«Пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если при посадке или в пути следования пассажир нарушил правила проезда, общественный порядок и мешал спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки багажа не возвращаются», — подчеркнула адвокат.
Сотрудники перевозчика, ответственные за проверку проездных билетов у пассажиров, имеют право высадить пассажира из поезда, подтвердила адвокат. Она отметила, что в проездном документе делается специальная отметка, когда пассажира просят покинуть поезд.
При высадке пассажира из поезда также изымается его ручная кладь и багаж. Их доставка до места высадки осуществляется за дополнительную плату, которую проводит пассажир, и она не подлежит возврату, добавила юрист.
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