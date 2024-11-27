Россиянам объяснили, как можно взять кредит по сниженной ставке

Следует учитывать, что банки при выдаче кредитов, как правило, наиболее лояльны людям, которые уже пользуются их продуктами. К ним относятся, например, зарплатные клиенты, вкладчики, работники фирм-партнеров. Повысить шанс на одобрение кредита можно путем оформления в банке депозита либо дебетовой карты. При этом последнюю необходимо будет использовать, так как кредитная организация захочет увидеть движение денежных средств по ней.