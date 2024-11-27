Россиянам объяснили, как можно взять кредит по сниженной ставке

Как повысить шансы на получение кредита
Банки, принимая решение о выдаче кредита, ориентируются на показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). В текущих условиях они предпочитают работать с лицами, которые способны тратить на все свои выплаты по кредитам не более одной трети дохода. Кредитные организации считают данный уровень долговой нагрузки комфортным.
Риск отказа существенно возрастает, когда ПДН выше 50%. Если же он превышает 80%, то шансы получить кредит практически отсутствуют.
Во избежание возможного отказа, потенциальному заемщику необходимо уменьшить ПДН. Сделать это можно, в том числе, за счет снижения суммы кредита или увеличения периода его выплаты, а также путем привлечения платежеспособного созаемщика.
Следует учитывать, что банки при выдаче кредитов, как правило, наиболее лояльны людям, которые уже пользуются их продуктами. К ним относятся, например, зарплатные клиенты, вкладчики, работники фирм-партнеров. Повысить шанс на одобрение кредита можно путем оформления в банке депозита либо дебетовой карты. При этом последнюю необходимо будет использовать, так как кредитная организация захочет увидеть движение денежных средств по ней.
Подтверждение уровля дохода потенциального заемщика также увеличит шансы на одобрение кредита. Для этого человеку следует предоставить банку выписку из Соцфонда России, которую можно получить на портале «Госуслуги».
Способы получения кредита по сниженной ставке
В настоящее время есть два наиболее распространенных способа уменьшения ставки по кредиту. Первый представляет собой перечисление заемщиком единовременного платежа, то есть «покупку ставки». Второй — приобретение полиса страхования жизни и здоровья либо страхования финансовых рисков.
С их помощью ставку можно уменьшить в среднем до десяти процентных пунктов, в зависимости от кредитной политики конкретного банка.
При этом заемщику следует учитывать, что указанные допуслуги придется оплачивать. Перед принятием решения ему стоит с помощью любого доступного кредитного калькулятора определить, будет ли покупка допуслуг выгоднее, чем отказ от них.
Выбирая кредитную программу также следует обращать внимание на полную стоимость кредита. В отличие от ставки, она показывает реальный размер расходов заемщика. Следует сравнить предложенные банком условия с аналогичными предложениями других кредитных организаций.
Кроме того, стоит проверить, будет ли ставка ниже, если подать заявку на кредит в онлайн-формате. Некоторые банки предоставляют данную опцию.
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