В России заявили о выросших в 10 раз вложениях пенсионеров в банковские депозиты

В материалах говорится, что средний размер вкладов вырос в текущем году на 13 процентов, до 556 тысяч рублей, в то время как их срок уменьшился с 275 до 181 дня. В кредитной организации также указали, что чаще пенсионный депозит открывают женщины.
Ранее специалисты заявили, что средний размер вклада россиянина составлял на 1 октября 370 тысяч рублей, тогда как у пенсионеров, по данным «Финуслуг», он достиг 507,2 тысячи рублей, а в Москве значение равнялось 625,3 тысячи.
На фоне динамики ключевой ставки ЦБ российские банки продолжают наращивать объем портфелей вкладов. В сентябре показатель вырос до 1,1 триллиона рублей.