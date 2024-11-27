Эксперт назвал случаи, когда квартиру у собственника могут отобрать

Если квартира длительное время не имеет владельца, добавляет юрист, например, после смерти собственника при отсутствии наследников, она может быть признана бесхозной. В этом случае, по словам юриста, местные органы власти имеют право принять решение об ее переходе в государственную собственность как выморочного имущества и последующем использовании для социальных нужд (ст. 1151 ГК РФ).