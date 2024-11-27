Эксперт назвал случаи, когда квартиру у собственника могут отобрать

По его словам, самым распространенным случаем является взыскание в случае долговых обязательств собственника перед третьими лицами.
«Если имеется решение суда о взыскании долга, то кредиторы могут обратиться в суд с просьбой о наложении ареста на имущество должника (ст. 80 ФЗ “Об исполнительном производстве”)», — разъясняет юрист.
Если собственник не погасит долг, возможно обращение взыскания на квартиру через продажу ее с торгов. Однако, как предупреждает эксперт, забрать единственное жилье за долги нельзя, кроме случаев взыскания банком стоимости ипотеки.
Нарушение условий ипотечного договора также является распространенным случаем потери жилья собственником, отмечает Антон Палюлин. Если владелец не выполняет обязательства по выплате кредита, банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и последующем обращении взыскания на заложенное имущество.
В некоторых случаях квартира может быть изъята в рамках уголовного дела. Например, если жилье было приобретено на средства, полученные преступным путем (статья 104.1 Уголовного кодекса РФ). Суд может принять решение о конфискации такого имущества.
Если квартира длительное время не имеет владельца, добавляет юрист, например, после смерти собственника при отсутствии наследников, она может быть признана бесхозной. В этом случае, по словам юриста, местные органы власти имеют право принять решение об ее переходе в государственную собственность как выморочного имущества и последующем использовании для социальных нужд (ст. 1151 ГК РФ).
Возможно также изъятие земельного участка под жилым помещением для государственных или муниципальных нужд. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (пп.3.2 п. 2 ст. 235, ст.ст.239.2, 279) и ст.32 Жилищного кодекса РФ, если требуется изъятие имущества для нужд государства, собственник имеет право на компенсацию.
Это может касаться строительства дорог, школ, больниц и других объектов инфраструктуры, при росте городов и строительстве крупных энергетических, инфраструктурных и иных объектов.
Процедура изъятия включает в себя предварительное уведомление собственника и предложение о выкупе его жилья. Если стороны не достигли соглашения, вопрос может быть решен в судебном порядке.
Эксперт подчеркнул, что основанием для изъятия квартиры может стать ее использование не по назначению, например, для ведения коммерческой деятельности без соответствующих разрешений.
Также, как отмечает Антон Палюлин, систематические нарушения правил проживания, к примеру, шумные вечеринки, создание антисанитарных условий могут привести к судебным разбирательствам и возможному выселению.
При этом, согласно ст. 293 ГК РФ, квартира подлежит продаже с торгов, а собственник получает вырученную сумму, за вычетом расходов на организацию и проведение торгов.
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