Темпы роста ипотечного кредитования в России замедлились

«Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик», — указывается в материалах.