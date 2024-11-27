Темпы роста ипотечного кредитования в России замедлились

«По предварительным данным, ипотека замедлилась до 0,7 после 0,9% в августе и сентябре», — говорится в материалах.
Отмечается, что выдачи в октябре составили примерно 367 миллиардов рублей и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (373 миллиарда рублей в сентябре).
"На господдержку пришлось около 70% всех выдач (примерно 250 миллиардов рублей, что на 7% ниже, чем в сентябре).
По данным ЦБ, основным драйвером остается «Семейная ипотека»: по ней выдано примерно 190 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в сентябре.
«Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик», — указывается в материалах.
Отмечается, что предотвратить риски поможет также Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 1 января 2025 года.