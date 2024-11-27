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Темпы роста ипотечного кредитования в России замедлились

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре».

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, ипотека замедлилась до 0,7 после 0,9% в августе и сентябре», — говорится в материалах.

Отмечается, что выдачи в октябре составили примерно 367 миллиардов рублей и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (373 миллиарда рублей в сентябре).

"На господдержку пришлось около 70% всех выдач (примерно 250 миллиардов рублей, что на 7% ниже, чем в сентябре).

По данным ЦБ, основным драйвером остается «Семейная ипотека»: по ней выдано примерно 190 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в сентябре.

«Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик», — указывается в материалах.

Отмечается, что предотвратить риски поможет также Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 1 января 2025 года.