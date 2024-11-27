Россиян научили, как сделать в квартире под сдачу неубиваемый ремонт

«Убитый бабушкин ремонт — красная тряпка для всех недобросовестных съемщиков. Поэтому ремонт должен быть внешне привлекательным и вместе с тем неубиваемым. Обои и напольное покрытие можно выбирать самые бюджетные: например, постелить в спальне и кухне влагостойкий линолеум, а в ванной — плитку», — считает эксперт.
По словам специалиста, в арендуемых квартирах наиболее уязвимыми являются двери, окна, ванная комната и туалет. Он подчеркнул, что в ванной комнате страдает не только сантехника, но и все помещение в целом из-за возможных проблем с водой.
Васильев отметил, что значительную опасность представляет и кухня: жильцы могут оставить там царапины, масляные пятна или следы от горячих предметов на столешнице.
Эксперт уточнил, что для кухни лучше приобретать модульный гарнитур, поскольку его будет легче и дешевле заменить. Он добавил, что для кухонного фартука идеально подходят плитка или керамогранит, а для столешницы — ламинированный ДСП. Также Васильев рекомендовал выбирать натяжные потолки, которые помогут скрыть неровности конструкции.
«Ремонтные работы лучше планировать на осень: в это время в магазинах распродают остатки с лета. Скидки могут достигать 30%. Если у вас небольшая квартира, выбирайте материалы светлых тонов, чтобы визуально расширить пространство, а еще чтобы у квартирантов не возникло соблазна что-то испачкать. Затраты окупятся уже через год-полтора», — подытожил Васильев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».