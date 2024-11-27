Россиян научили, как сделать в квартире под сдачу неубиваемый ремонт

«Ремонтные работы лучше планировать на осень: в это время в магазинах распродают остатки с лета. Скидки могут достигать 30%. Если у вас небольшая квартира, выбирайте материалы светлых тонов, чтобы визуально расширить пространство, а еще чтобы у квартирантов не возникло соблазна что-то испачкать. Затраты окупятся уже через год-полтора», — подытожил Васильев.