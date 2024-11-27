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Совфед одобрил увеличение налогов для «Транснефти»

Предполагается, что 23% ставки налога будет направляться в федеральный бюджет, 17% — в региональный.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой будет увеличена ставка налога на прибыль для «Транснефти» с 2025 года — до 40% (вместо 25%). Поправка была инициирована правительством РФ ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Предполагается, что 23% ставки налога будет направляться в федеральный бюджет, 17% — в региональный.

«Транснефть» — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.