Совфед одобрил увеличение налогов для «Транснефти»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании поправку в Налоговый кодекс РФ, согласно которой будет увеличена ставка налога на прибыль для «Транснефти» с 2025 года — до 40% (вместо 25%). Поправка была инициирована правительством РФ ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».