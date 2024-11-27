Силуанов: регионам надо завершить год без дополнительных займов у коммерческих банков

«Сейчас некоторые регионы занимают или пытаются занимать у коммерческих банков. Но в нынешних условиях, конечно, это не самое правильное решение. Мы готовы здесь подставлять плечо в части казначейских кредитов. Говорим о том, что этот механизм будет работать и в следующем году. Поэтому регионам, конечно, очень важно пройти остаток текущего года без каких-либо дополнительных, так сказать, увеличений заимствований, дорогих заимствований в текущем году», — сказал Силуанов.