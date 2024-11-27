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СФ одобрил изменение расчета цены нефти Urals для налогов

При расчете нефтяных налогов Россия применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы.

Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании поправку в Налоговый кодекс, согласно которой предлагается скорректировать порядок расчета показателя цены нефти для налогов. Поправка была инициирована правительством РФ ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Ранее ТАСС со ссылкой на копию документа с инициативами сообщал, что Минфин РФ предложил расчет показателя цены нефти для налогов определять как сумму средневзвешенной цены нефти котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и значения цены ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

В настоящее время при расчете нефтяных налогов Россия применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы (условная стоимость — $2).

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласно которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год. Позднее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что этот индикатор вообще не будет использоваться.