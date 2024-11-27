Сельхозпроизводство в РФ в январе — октябре снизилось на 3,8%

В октябре показатель составил 1,335 трлн руб.
По данным статистики, на 1 ноября 2024 года в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены с 96,1% площадей, кукуруза на зерно — с 77,6%. В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 124,3 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе и 13,9 млн тонн семян подсолнечника, а также накопано 35,5 млн тонн сахарной свеклы, 16,9 млн тонн картофеля и собрано 12,4 млн тонн овощей.
Зерна намолочено на 11,9% меньше, чем годом ранее. Семян подсолнечника и сахарной свеклы получено меньше на 4,6% и 5,3% соответственно. Сбор картофеля упал на 12,9%, овощей — на 1,6%.
Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 ноября 2024 года посеяны на 9,9 млн га, что на 10% меньше, чем годом ранее.
На конец октября поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,9 млн голов, из него коров — 7,4 млн, свиней — 28,6 млн, овец и коз — 20,4 млн.
В целом в январе — октябре 2024 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,1% — до 13,4 млн тонн, молока — на 0,6%, до 28,9 млн тонн, при этом производство яиц снизилось на 1% и составило 38,9 млрд штук.