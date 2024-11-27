Сельхозпроизводство в РФ в январе — октябре снизилось на 3,8%

По данным статистики, на 1 ноября 2024 года в целом по РФ зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены с 96,1% площадей, кукуруза на зерно — с 77,6%. В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 124,3 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе и 13,9 млн тонн семян подсолнечника, а также накопано 35,5 млн тонн сахарной свеклы, 16,9 млн тонн картофеля и собрано 12,4 млн тонн овощей.