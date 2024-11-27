Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Опрос проводился с 1 по 12 ноября 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающие по всей России, из числа тех, кто обращался за потребительскими займами и кредитками в банк в сентябре-октябре 2024 года.