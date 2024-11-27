Россиян предупредили о подорожании сигарет

«За последние четыре года минимальная ставка акциза на сигареты выросла с 108 рублей до 129 рублей. Таким образом, средний рост минимальных цен на сигареты за указанный период составляет 7 рублей за год. На мой взгляд, в 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135−140 рублей за пачку из 20 сигарет», — отметил экономист.