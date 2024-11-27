«Ренессанс страхование»: жертвами телефонных мошенников были четверть россиян

Самой уязвимой возрастной группой среди россиян от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24−35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения: среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 44%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 39%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 27%. При этом женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (50% женщин против 37% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (36% женщин против 18% мужчин).