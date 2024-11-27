«Ренессанс страхование»: жертвами телефонных мошенников были четверть россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше половины опрошенных россиян сталкивались с телефонными мошенниками, а каждый четвертый в результате таких звонков лишился денег, выяснила группа «Ренессанс страхование» (материалы опроса есть в распоряжении ТАСС).
Отмечается, что более половины респондентов (56%) сталкивались с телефонными мошенниками, причем зачастую неоднократно (18% — один раз, 26% — два раза и 12% — три раза). Почти каждый второй из них (43%) лишился денег в результате таких звонков; свыше четверти — как минимум дважды (17% — один раз, 16% — два раза и 10% — три раза). Примечательно, что почти половина респондентов, пострадавших от мошенников (45%), до столкновения с ними считали себя способными вовремя распознать обман и противостоять ему.
Опрос также показал, что в подавляющем большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей, тогда как об утрате сумм, превышающих 100 тыс. рублей, сообщили 15% опрошенных (в частности, треть респондентов потеряли не более 10 тыс. рублей, 28% — 10−50 тыс. рублей, 25% — 50−100 тыс. рублей, 12% — 100−500 тыс. рублей и 3% — свыше 500 тыс. рублей).
Самой уязвимой возрастной группой среди россиян от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24−35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения: среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 44%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 39%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 27%. При этом женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (50% женщин против 37% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (36% женщин против 18% мужчин).
«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55−60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег», — говорит Артем Искра, управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование».
Опрос проводился в середине ноября 2024 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных городах.