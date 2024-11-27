Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия — крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда» опубликована на сайте Кремля.
«Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру», — говорится в статье.
Всё это, по словам Путина, позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.