Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

«Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру», — говорится в статье.