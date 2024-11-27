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Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Путин: Россия и Казахстан выступают сторонниками евразийской интеграции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия — крупнейший экономический партнёр Казахстана, сообщил президент РФ Владимир Путин. Статья Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда» опубликована на сайте Кремля.

«Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру», — говорится в статье.

Всё это, по словам Путина, позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.