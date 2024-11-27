Профицит бюджетов регионов составляет более 1 трлн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Профицит бюджета регионов сейчас составляет более 1 трлн рублей, по итогам года ожидается дефицит порядка 100 млрд рублей. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.
«Несколько слов о бюджетах субъектов РФ. В текущем году мы видим ситуация стабильна. Профицит на сегодняшний момент составляет более 1 трлн рублей. С профицитом исполнено 59 регионов. Мы в этом году ожидаем, если говорить о цифрах, то порядка до 100 млрд рублей мы ожидаем дефицит бюджета по итогам 2024 года», — сказал министр.
Он отметил, что идет рост собственной доходной базы, рост составляет порядка 15%.
«По налогу на прибыль идет снижение, примерно на 7% по сравнению с уровнем прошлого года. По налогу на доходы физлиц рост на 29%. Если про 2025 год, ожидаем на 10% прироста собственных доходов, рост расходов порядка 7,5%. Нам сейчас надо при исполнении текущего года создать запасы для реализации задач последующих годов — 2025 и последующих годов. Видим, что есть подушки безопасности, запас ликвидности», — отметил Силуанов.