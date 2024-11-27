Профицит бюджетов регионов составляет более 1 трлн рублей

«По налогу на прибыль идет снижение, примерно на 7% по сравнению с уровнем прошлого года. По налогу на доходы физлиц рост на 29%. Если про 2025 год, ожидаем на 10% прироста собственных доходов, рост расходов порядка 7,5%. Нам сейчас надо при исполнении текущего года создать запасы для реализации задач последующих годов — 2025 и последующих годов. Видим, что есть подушки безопасности, запас ликвидности», — отметил Силуанов.