Продюсер рассказала, сколько стоят билеты в Мариинский театр

«Мы — организаторы известной в России оперной премии “Онегин” и руководство Мариинского театра — привозим Амброджо Маэстри, это лучший Фальстер всех времен и народов. Роскошная фактура. У него, представляете, 51-й размер ноги… Проданы все билеты уже — 29-е, пятница. Самый дорогой билет в первый ряд партера стоит шесть тысяч рублей. Вполне доступно. Это на звезду, которая сейчас в топе. Причем билеты продавались всего месяц», — уточнила Людмила Глазкова.
Она отметила, что около года назад стоимость билетов на концерт Ферруччо Фурланетто была примерно на том же уровне. Глазкова подчеркнула, что у руководства Мариинского театра есть целенаправленная стратегия поддержания доступных цен на билеты, даже для выступлений самых известных артистов, чтобы как можно больше людей имели возможность насладиться искусством.
«Фурланетто тоже обходился [зрителям] в шесть тысяч первый ряд партера, дальше дешевле. Это политика Мариинки. Любой спектакль такая цена, даже с суперзвездами», — подвела итоги эксперт.
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