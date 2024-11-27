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Продюсер рассказала, сколько стоят билеты в Мариинский театр

Оперный продюсер Людмила Глазкова рассказала NEWS.ru, что самыми дорогими считаются билеты в Мариинку по шесть тысяч рублей на выступление мировой оперной звезды Амброджо Маэстри, которое состоится 29 ноября. Эксперт назвала эту сумму более чем приемлемой для первого ряда партера.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Legion-Media.ru

«Мы — организаторы известной в России оперной премии “Онегин” и руководство Мариинского театра — привозим Амброджо Маэстри, это лучший Фальстер всех времен и народов. Роскошная фактура. У него, представляете, 51-й размер ноги… Проданы все билеты уже — 29-е, пятница. Самый дорогой билет в первый ряд партера стоит шесть тысяч рублей. Вполне доступно. Это на звезду, которая сейчас в топе. Причем билеты продавались всего месяц», — уточнила Людмила Глазкова.

Она отметила, что около года назад стоимость билетов на концерт Ферруччо Фурланетто была примерно на том же уровне. Глазкова подчеркнула, что у руководства Мариинского театра есть целенаправленная стратегия поддержания доступных цен на билеты, даже для выступлений самых известных артистов, чтобы как можно больше людей имели возможность насладиться искусством.

«Фурланетто тоже обходился [зрителям] в шесть тысяч первый ряд партера, дальше дешевле. Это политика Мариинки. Любой спектакль такая цена, даже с суперзвездами», — подвела итоги эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».