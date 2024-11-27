Продюсер рассказала, сколько стоят билеты в Мариинский театр

Она отметила, что около года назад стоимость билетов на концерт Ферруччо Фурланетто была примерно на том же уровне. Глазкова подчеркнула, что у руководства Мариинского театра есть целенаправленная стратегия поддержания доступных цен на билеты, даже для выступлений самых известных артистов, чтобы как можно больше людей имели возможность насладиться искусством.