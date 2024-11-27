Прибыль российских банков в октябре увеличилась на 348 млрд рублей

Большая часть чистой прибыли банков приходится на неосновные (волатильные) доходы, составляющие около 114 млрд руб., они, в основном, находятся на уровне прошлого месяца. Банки понесли убытки от операций с ПФИ на 30 млрд руб. из-за внутригрупповых сделок и потеряли на переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24 млрд руб.). В результате совокупный финансовый результат банковского сектора составил всего 77 млрд руб., говорится в материале.