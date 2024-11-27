Почти 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Она отметила, что компания Frank RG проводила онлайн-опрос, который показал, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере 6%. Около половины опрошенных (55%) согласны на ипотеку под 8%. При этом ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий, приемлемой сочли только около 1% респондентов.