Почти 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Она отметила, что компания Frank RG проводила онлайн-опрос, который показал, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере 6%. Около половины опрошенных (55%) согласны на ипотеку под 8%. При этом ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий, приемлемой сочли только около 1% респондентов.
В результате, как уточнила Филиппова, 79% россиян решили отложить приобретение жилья в текущем году, при этом если 60% выразили готовность купить недвижимость в ближайшие два-три года, то 19% — в перспективе пяти и более лет.
Также в компании Frank RG прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки российскими банками снизится относительно 2023 года на 39% и достигнет 4,8 триллиона рублей, вернувшись к уровню 2020-го. А в 2025 году показатель продолжит снижаться и может составить 4 триллиона рублей.