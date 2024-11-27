Песков ответил Life.ru на рост курса доллара: А зарплату вы в какой валюте получаете?

Беседа с представителем Кремля произошла в кулуарах встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«А зарплату вы в какой валюте получаете? У нас львиная доля всех взаиморасчётов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение», — отметил Песков.
Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требуют уже более 114 рублей, а за — почти 120 рублей.