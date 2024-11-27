Немецкая компания Selgros возобновила переговоры о продаже российского бизнеса

Как сообщили «Ведомостям» три консультанта, работавшие с немецким ритейлером, компания выставила на продажу 30 объектов недвижимости на сумму около 50 млрд рублей. В их число входят площадки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани и других городах России.
Среди самых дорогих объектов значатся участок площадью 109,5 га в деревне Елизарово в Новой Москве, оцененный в 3,9 млрд рублей, торговый центр «Гавань» площадью 18 288 кв. м, расположенный рядом со станцией метро «Водный стадион» и предлагаемый за 3,5 млрд рублей. Также на продажу выставлены 12,9 га в Шереметьеве за 3,1 млрд рублей и права на 0,4 га на улице Воздвиженка в центре столицы, предназначенные для строительства элитного жилого комплекса, стоимостью 2,9 млрд рублей.
По информации источников, ритейлер уже разослал предложения о продаже своих активов крупнейшим застройщикам страны. Компания намерена реализовать их единым лотом, однако, по мнению одного из консультантов, активы слишком разнообразны для подобной сделки. Другой источник отмечает, что ритейлер допускает возможность продажи объектов и по отдельности.
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