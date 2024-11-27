Немецкая компания Selgros возобновила переговоры о продаже российского бизнеса

Среди самых дорогих объектов значатся участок площадью 109,5 га в деревне Елизарово в Новой Москве, оцененный в 3,9 млрд рублей, торговый центр «Гавань» площадью 18 288 кв. м, расположенный рядом со станцией метро «Водный стадион» и предлагаемый за 3,5 млрд рублей. Также на продажу выставлены 12,9 га в Шереметьеве за 3,1 млрд рублей и права на 0,4 га на улице Воздвиженка в центре столицы, предназначенные для строительства элитного жилого комплекса, стоимостью 2,9 млрд рублей.