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НБКИ: средний срок автокредитов в октябре вырос до максимума с начала года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средний срок автокредитов в РФ в октябре 2024 года увеличился до максимума с начала года и достиг 5,57 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, или на 5 месяцев (в октябре 2023 года — 5,16 года). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Наибольший средний срок автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года был отмечен в Ханты-Мансийском АО (5,84 года), Тюменской области (5,8 года), Пермском (5,77 года) и Краснодарском (5,77 года) краях, а также в Волгоградской области (5,76 года). Наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (5,23 года), Санкт-Петербург (5,32 года), Республика Крым (5,36 года), Московская область (5,39 года) и Республика Татарстан (5,4 года).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока автокредитов в регионах РФ в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зафиксирована в Республике Крым (+9,8%), Пермском крае (+9,6%) и Новосибирской области (+9,5%), а также в Краснодарском крае (+9,1%) и Ульяновской области (+9%). В Москве и Санкт-Петербурге средний срок автокредитов за год вырос на 7,3% и 6,4% соответственно.

«Спрос на автокредиты большую часть года оставался высоким, а цены на автомобили росли. Несмотря на то, что средний чек автокредита в последние месяцы немного снижается, он все равно остается достаточно внушительным. В свою очередь, увеличение сроков автокредитов делает их более доступными за счет сокращения размеров ежемесячных платежей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.