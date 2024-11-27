НБКИ: средний срок автокредитов в октябре вырос до максимума с начала года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Средний срок автокредитов в РФ в октябре 2024 года увеличился до максимума с начала года и достиг 5,57 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, или на 5 месяцев (в октябре 2023 года — 5,16 года). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.