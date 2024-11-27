Названы ИТ-специальности, которые будут востребованы в 2025 году

«Кроме того, применение блокчейна далеко не ограничивается одними только криптовалютами, эта технология предлагает множество полезных инструментов, например смарт-контракты или возможность для стартапов выйти на ICO. Многие компании также активно применяют блокчейн в логистике и финансовой отрасли. При этом в профессиональном плане тема довольно обширна и связана с определенными рисками, поэтому для правильного внедрения блокчейна в бизнес-процессы требуются грамотные узко ориентированные специалисты, которых пока совсем немного», — сказал специалист.